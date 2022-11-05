Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mãe de Marília Mendonça pensou que morte da cantora fosse marketing: ‘Ela vai voltar’
Luto

Mãe de Marília Mendonça pensou que morte da cantora fosse marketing: ‘Ela vai voltar’

Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia de divulgação do trabalho da filha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 15:10

Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia
Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia Crédito: Instagram/@donaruthoficial
Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia de divulgação do trabalho da filha
Após um ano sem Marília Mendonça, a mãe da cantora relembrou os difíceis processos do luto que sofreu com a morte da cantora. Ruth Dias revelou que, por não aceitar a perda, cogitou que o acidente de avião sofrido pela sertaneja poderia ser uma estratégia de marketing.
Em entrevista ao programa É De Casa, na manhã deste sábado, 5, Ruth caracterizou essa fase do luto como negação e afirmou que tinha fé que poderia voltar a ver sua filha.
"Na fase de não aceitação do luto, eu pensei: ‘Não, isso deve ser uma estratégia, é marketing, ela vai voltar’. Porque ela falava de tirar um ano sabático. Mas isso é coisa da gente, da negação", lamentou.
"A dor não passa. A gente acostuma, mas ela nunca passa. Tem dias que são piores, tem dias em que a gente está bem, em outros não está tão bem. Mas passar, a dor não passa", explicou. A mãe da sertaneja ainda comentou que a filha parecia pressentir o que ia acontecer:
"Ela cantava muito para mim: ‘No dia que eu for embora, você vai sentir saudade’. Cantava o tempo todo. E ela um dia falou: ‘Mãe, eu vou embora’. Eu respondi: ‘Tô nem aí, você não levando o Léo’ Aí ela riu: ‘E eu posso ir?’. Falei: ‘Não, o Léo vai ficar sem mãe!’ (risos). Mas é muito estranho alguém passar o tempo todo se despedindo".

Veja Também

Um ano sem Marília Mendonça: veja quais são as músicas mais tocadas da cantora

Polícia descarta problemas climáticos como causa do acidente com Marília Mendonça

Gabriela Pugliesi dá à luz seu 1º filho com Tulio Dek: 'Exausta, mas muito feliz'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados