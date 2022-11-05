Mãe de Marília Mendonça pensou que morte da cantora fosse marketing: ‘Ela vai voltar’

Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia Crédito: Instagram/@donaruthoficial

Ruth Dias revelou que, na fase da não aceitação do luto, cogitou que o acidente poderia ter sido uma estratégia de divulgação do trabalho da filha

Após um ano sem Marília Mendonça, a mãe da cantora relembrou os difíceis processos do luto que sofreu com a morte da cantora. Ruth Dias revelou que, por não aceitar a perda, cogitou que o acidente de avião sofrido pela sertaneja poderia ser uma estratégia de marketing.

Em entrevista ao programa É De Casa, na manhã deste sábado, 5, Ruth caracterizou essa fase do luto como negação e afirmou que tinha fé que poderia voltar a ver sua filha.

"Na fase de não aceitação do luto, eu pensei: ‘Não, isso deve ser uma estratégia, é marketing, ela vai voltar’. Porque ela falava de tirar um ano sabático. Mas isso é coisa da gente, da negação", lamentou.

"A dor não passa. A gente acostuma, mas ela nunca passa. Tem dias que são piores, tem dias em que a gente está bem, em outros não está tão bem. Mas passar, a dor não passa", explicou. A mãe da sertaneja ainda comentou que a filha parecia pressentir o que ia acontecer: