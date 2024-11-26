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Mãe de Gugu diz que apresentador tinha aneurisma

Maria do Céu relembra o dia da tragédia: 'Meu filho subiu no telhado e caiu'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 08:59

Maria do Céu diz que Gugu Liberato só contou a ela sobre a doença
Maria do Céu diz que Gugu Liberato só contou a ela sobre a doença Crédito: Reprodução Instagram @guguliberato
Maria do Céu Liberato, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), contou no documentário "Gugu, Toninho e Augusto", recém-lançado pela plataforma +SBT, que o filho havia sido diagnosticado com aneurisma antes de sua morte. "Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico, que falou sobre o aneurisma e reforçou: 'não pode bater, pois, se bater, estoura'", contou ela, sem entrar em detalhes sobre quando o ex-funcionário da Record recebeu o diagnóstico.
Gugu faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, Estados Unidos. Maria do Céu relembrou o dia da tragédia no documentário e contou que, ao chegar à casa, o filho estranhou o calor. "Ele perguntou para os filhos por que estava tão calor e quis saber se o ar-condicionado não estava ligado. Meu filho subiu no telhado e caiu", disse ela, emocionada.
Com direção de Michael Ukstin, supervisão de roteiro de Eli Ramos e autoria de Tom Anaya, "Gugu, Toninho e Augusto" foi lançado na data que marcou o cinco anos do falecimento do apresentador (21 de novembro) e conta com cinco episódios, a história e a carreira de Gugu Liberato. A Record, a emissora a qual o apresentador trabalhou nos últimos 10 anos que antecederam a sua morte também apresentou um especial em homenagem ao artista: "Gugu Simples Assim".
O laudo oficial da morte de Gugu Liberato apontou múltiplas fraturas na cabeça, pescoço e torso, contusões torácicas e hemorragia cerebral. A queda teria sido de uma altura de aproximadamente quatro metros, e o apresentador bateu a cabeça em uma quina e caiu no chão da cozinha. Na hora do acidente, ele estava acompanhado de Rose Miriam, mãe de seus três filhos: João Augusto, Sofia e Marina.

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