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Madonna revela em live que já beijou Michael Jackson

A Rainha do Pop liberou o espaço para que os fãs lhe fizessem as perguntas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 08:15

A popstar Madonna, 63 anos, contou que já beijou Michael Jackson
A popstar Madonna, 63 anos, contou que já beijou Michael Jackson Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A popstar Madonna, 63 anos, deixou de lado qualquer embaraço e abriu o jogo sobre a própria intimidade em interação com seus seguidores das redes sociais, realizada nesta semana.
A Rainha do Pop liberou o espaço para que os fãs lhe fizessem as perguntas que fossem de seu agrado, e eles não pouparam a diva. Um dos admiradores de Madonna indagou se ela já havia beijado Michael Jackson. "Sim", respondeu a loira.
Na sequência, a intérprete de "Like a Virgin" foi questionada sobre a possibilidade de voltar a fazer turnês mundiais. Ela sinalizou positivamente, mas disse que gostaria de companhia. "Talvez em estádios, eu e a Britney [Spears]", declarou.
A relação 'relâmpago' entre Madonna e Michael Jackson aconteceu em 1990, mas teria durado apenas três encontros. Os dois se afastaram após um bate-boca em um clube de striptease, onde Michael a chamou de 'bruxa desagradável'.

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