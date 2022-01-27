Madonna revela em live que já beijou Michael Jackson

A popstar Madonna, 63 anos, contou que já beijou Michael Jackson Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

A popstar Madonna, 63 anos, deixou de lado qualquer embaraço e abriu o jogo sobre a própria intimidade em interação com seus seguidores das redes sociais, realizada nesta semana.

A Rainha do Pop liberou o espaço para que os fãs lhe fizessem as perguntas que fossem de seu agrado, e eles não pouparam a diva. Um dos admiradores de Madonna indagou se ela já havia beijado Michael Jackson. "Sim", respondeu a loira.

Na sequência, a intérprete de "Like a Virgin" foi questionada sobre a possibilidade de voltar a fazer turnês mundiais. Ela sinalizou positivamente, mas disse que gostaria de companhia. "Talvez em estádios, eu e a Britney [Spears]", declarou.