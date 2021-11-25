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Folha de São Paulo

Madonna publica fotos sensuais ousadas e divide opiniões

Nas imagens a cantora aparece de lingerie preta em poses diferentes. Em uma delas, mostra só o bumbum enquanto esconde o resto do corpo embaixo da cama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:36

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: @madonna | Reprodução
A cantora Madonna, 63, usou as redes sociais para publicar uma série de fotos sensuais. Na legenda, escreveu que um anjo zelava por ela.
Nas imagens a cantora aparece de lingerie preta em poses diferentes. Em uma delas, mostra só o bumbum enquanto esconde o resto do corpo embaixo da cama. Também há uma outra em que tampa os seios com uma imagem de coração.
Mas a publicação dividiu opiniões nas redes sociais. A maioria ficou a favor da artista e fez elogios a ela. Porém, houve quem criticasse um possível excesso de Photoshop. "Em vez de tirar essas fotos ridículas, volte a fazer músicas boas", escreveu um.
Em outubro, Madonna já tinha dado o que falar quando deixou o apresentador Jimmy Fallon envergonhado ao levantar a saia e mostrar o bumbum durante a entrevista em seu programa.
A cantora divulgava seu novo filme "Madame X". Durante o papo, ao vivo, a artista primeiro deitou na mesa do entrevistador. Na sequência, quando ele tentava cobrir o corpo de Madonna, ela se levantou e mostrou o bumbum para o público e as câmeras.
Em junho, Madonna fez uma apresentação em Nova York que surpreendeu seus fãs. Ela cantou com os seios à mostra na boate The Boom Boom Room, dando início à semana do orgulho na cidade.
"É a primeira vez que eu estou em uma festa com pessoas", disse a cantora ao comemorar a volta das atividades na noite norte-americana. Fãs e celebridades como Anderson Cooper, Andy Cohen, Emily Ratajkowski, Kaytranada e Honey Dijon participaram do evento.

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