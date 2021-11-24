Madonna terá especial com participação de Ariana Grande e Billie Eilish e outros

Madonna durante show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2012 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Depois do documentário 'Madame X', Madonna tem um especial na Paramount+. A plataforma anunciou o Madame X Apresenta: Madame XTRA Q&A, já disponível no streaming nesta terça-feira, 23. A produção é um material extra do documentário que vai mostrar a cantora respondendo perguntas de diversas personalidades.

Apresentado pelas vencedoras do reality RuPaul's Drag Race: Symone e Aquaria, o programa terá convidados como: Ariana Grande, Amy Schumer, Billie Eilish e Doja Cat. Outros nomes anunciados também são: Drew Barrymore, David Letterman, FKA Twigs, Jada Pinkett-Smith, Jimmy Fallon, Katy Perry, Kim Kardashian, Lil Nas X, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Sarah Paulson e mais.