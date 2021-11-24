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Madonna terá especial com participação de Ariana Grande e Billie Eilish e outros

A produção é um material extra do documentário "Madame X". Em "Madame XTRA Q&A", cantora irá responder perguntas de personalidades
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:08

Madonna durante show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2012
Madonna durante show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2012 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Depois do documentário 'Madame X', Madonna tem um especial na Paramount+. A plataforma anunciou o Madame X Apresenta: Madame XTRA Q&A, já disponível no streaming nesta terça-feira, 23. A produção é um material extra do documentário que vai mostrar a cantora respondendo perguntas de diversas personalidades.
Apresentado pelas vencedoras do reality RuPaul's Drag Race: Symone e Aquaria, o programa terá convidados como: Ariana Grande, Amy Schumer, Billie Eilish e Doja Cat. Outros nomes anunciados também são: Drew Barrymore, David Letterman, FKA Twigs, Jada Pinkett-Smith, Jimmy Fallon, Katy Perry, Kim Kardashian, Lil Nas X, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Sarah Paulson e mais.
Madame X estreou no Paramount+ no dia 8 de outubro. O documentário celebra o décimo quarto álbum de estúdio de mesmo nome e traz novas músicas ao lado de sucessos mais antigos e favoritos dos fãs.

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