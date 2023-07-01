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Saúde

Madonna protestou contra o adiamento de turnê devido à internação

Cantora já recebeu alta e se recupera de infecção em casa, mas família e funcionários não falam de trabalho perto dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 09:57

Não foram só os fãs que ficaram tristes com o adiamento da "Celebration Tour". A própria cantora Madonna, protagonista da turnê, teria protestado contra a ideia, executada após a artista ser internada em um hospital no último sábado, 24. A informação vem do Daily Mail.
Madonna performando no show
Mesmo doente, Madonna foi contra o cancelamento de sua nova turnê Crédito: Reuters/Folhapress
Madonna acabou em uma Unidade de Tratamento Intensivo devido ao seu quadro médico, que segundo seu empresário, Guy Oseary, seria uma infecção. O Daily Mail também alega que a doença seria de origem bacteriana, mas que ela estaria já se recuperando bem da doença. Apesar disso, seu status é frágil, e por isso o silêncio público.
A revista People, por sua vez, diz que ela já recebeu alta e deve fazer a recuperação física em casa.
De acordo com fontes dos dois jornais, a artista teria sido encontrada desacordada na quarta-feira e levada às pressas ao hospital, onde acabou entubada. Ao Daily Mail, um parente diz que a turnê agora está em segundo plano e que está proibido tocar no assunto perto de Madonna.
Segundo a fonte, a cantora sempre vai colocar a carreira e a fama antes da saúde até o dia em que morrer.
Madonna anunciou a "Celebration Tour" em janeiro deste ano. A 12ª turnê da cantora deve passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais a cantora vai tocar seus hits de 40 anos de carreira.

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