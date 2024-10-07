Madonna perde o irmão caçula duas semanas após a morte da madrastra

Morreu na sexta-feira (4), aos 63 anos, Christopher Ciccone, irmão caçula da cantora Madonna, 66. O artista plástico, designer e decorador estava lidando com um câncer.
Segundo um representante declarou à imprensa americana neste domingo (6), ele se foi "pacificamente" e estava cercado de pessoas queridas, incluindo o marido, Ray Thacker. A rainha do pop ainda não se manifestou publicamente sobre a perda.
Além de Thacker e Madonna, Christopher deixa o pai, Silvio Ciccone, e os irmãos Martin, Paula, Melanie, Jannifer e Mario. A morte dele se deu poucas semanas após a da madrasta deles, Joan Gustafson Ciccone, que também teve um câncer agressivo e faleceu no último dia 24, aos 81 anos.
No ano passado, o irmão mais velho de Madonna, Anthony, morreu de insuficiência respiratória e câncer de garganta. Ele tinha 66 anos.
A mãe de Madonna, Madonna Louise Ciccone, morreu em 1963 de câncer de mama. Isso ocorreu pouco depois do nascimento de Christopher.
O irmão teve uma relação próxima com a rainha do pop no começo da carreira dela, nos anos 1980. Ele trabalhou com ela em diversas ocasiões, como dançarino, figurinista e designer dos shows da cantora.
Foi Christopher que assinou a direção de arte dos shows da era "Blonde Ambition". Em "The Girlie Show", ele foi o diretor da turnê.
A relação, no entanto, foi abalada quando o irmão lançou a autobiografia "Life with My Sister Madonna", em 2008. Após uma reconciliação, a coisa voltou a azedar quando Christopher deu uma entrevista ao tabloide US Sun em 2017.