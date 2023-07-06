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Tratamento

'Lutando pela saúde': Preta Gil desabafa sobre cirurgia para retirar tumor

A cantora usou seu perfil na rede social Threads na madrugada desta quarta-feira (5) para falar sobre o tratamento contra um câncer no intestino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 12:12

Preta Gil fala de 'reviravolta' em tratamento e mudança para SP: 'Processo de cura'
Preta Gil fala de 'reviravolta' em tratamento e mudança para SP: 'Processo de cura' Crédito: Instagram/@pretagil
A cantora Preta Gil, 48, usou seu perfil na rede social Threads na madrugada desta quarta-feira (5) para falar sobre o tratamento contra um câncer no intestino.
Um seguidor questionou Preta sobre um sonho, que logo, foi direta: "me curar". Ela também foi indagada se 'está bem na medida do possível' -a artista colocou um fim no casamento com Rodrigo Godoy após descobrir um caso entre ele e Ingrid Lima, sua ex-estilista.
"Na medida do possível, mesmo. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual!!!! Beijos", respondeu ela, que ainda enfatizou que adorou subir ao palco com a família, Gilberto Gil, as irmãs Bela Gil e Nara Gil, e a sobrinha Flor Gil e que agora, está focada na sua cirurgia para retirada do tumor, que acontecerá em agosto.
"Foi lindo, mas acabou!!! Foram só 7 shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos".
Preta Gil foi liberada pelos médicos para voltar a fazer shows. Ela segue se tratando do câncer no intestino e agora, se prepara para a operação de retirada do tumor.

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