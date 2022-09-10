Luísa Sonza demonstra nervosismo ao ser questionada se ficou com PA

Luísa Sonza praticamente entregou que ficou o ex-BBB Paulo André. Nesta sexta-feira (9), a cantora foi questionada por Ana Clara, durante entrevista ao Multishow, sobre o affair com PA e demonstrou nervosismo na resposta.
"Eu lembrei de uma fofoca. Tu pegou o PA?", questionou Ana Clara. Que recebeu uma reação inusitada da cantora: Luísa deu um berro e se levantou da cadeira indo para fora do estúdio em tom de brincadeira.
Aos risos, ela voltou quando Ana Clara diz que não vai falar. “Eu não falo de BBB, eu não falo dessas coisas gente, pelo amor de Deus!”, disse Luísa.
A situação lembrada por Ana Clara aconteceu em maio, durante o show de Thiaguinho, em Vitória, em que a cantora e o atleta curtiram a apresentação juntos.
Na época, Luísa disse: “Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gente? e ainda passo de faladora coisa que eu odeio.”