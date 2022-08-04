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Luísa Sonza e compositora de ‘Cachorrinhas’ trocam indiretas em rede social

Após a exposição, a artista declarou que a situação foi resolvida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 13:29

Luísa Sonza lançou uma nova música, 'Cachorrinhas', em comemoração ao aniversário dela nesta segunda-feira, 18
Luísa Sonza trocou indiretas com compositora de ‘Cachorrinhas’ Crédito: Pam Martins
"Cachorrinhas", último lançamento de Luísa Sonza, segue em destaque nas plataformas de streaming. No entanto, Elana Daras, compositora do single, demonstrou estar descontente, alegando falta de reconhecimento. No Twitter, na quarta-feira, 3, ela fez um longo desabafo, que repercutiu nas redes sociais.
Sem citar a cantora, Elana declarou: "quando eu estiver no topo, compositor vai ter voz pra c******, vai ser valorizado como merece! Porque é muito injusto e frustrante você não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em porcentagem de composição também)".
Momentos depois, Luísa Sonza usou o Twitter rebatendo: "Sempre ouvi falar que quando artista tem sucesso, cola muita sanguessuga e gente que quer teu mal em volta e nunca acreditei muito. Sempre acreditei no bem e que as pessoas eram massa. Hoje, aos 24 anos, me pego assustada em ver que, realmente, a maioria só quer te sugar e não liga de verdade para você".
Na sequência, a artista declarou ter conversado com Elana, afirmando que já resolveram a situação. "Não acho que ela seja uma má pessoa. Acho que ela foi cabaça em vir aqui no Twitter e ficar pilhada sem nem sequer trocar ideia comigo. E nem ver todos os lados. Acontece", disse Luísa.
Elana reforçou a conversa, destacando que respeita "o trabalho feito por toda equipe" da cantora. Para justificar sua atitude, declarou acreditar que sua indignação foi um conjunto de fatores "Dei, sim, uma vomitada no Twitter, com o objetivo de fazer as pessoas valorizarem o processo de composição e acabou virando uma bolota", concluiu.

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