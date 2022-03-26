Luísa Sonza alcança Top 50 global do Spotify após sucesso de Anitta

A brasileira Luísa Sonza, 23, despontou neste sábado no Top 50 global do Spotify. A cantora surge na posição de número 49 da plataforma de streaming musical com a "sentaDONA (remix) s2".
A música é um remix do hit feito com Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel. A artista já tinha atingido a posição de número 57 com o a música "Modo Turbo" anteriormente.
A cantora aproveitou a marca e compartilhou a celebração com trechos do vídeo nos stories de seu Instagram.
No Brasil, "sentaDONA (remix) s2" aparece na segunda posição entre as músicas mais ouvidas do Spotify. Em primeiro, está a música "Envolver", de Anitta.
Pelo segundo dia seguido, Anitta desponta como a artista mais ouvida em todo o mundo no Spotify. A artista entrou no Top 10 no sábado (19), alcançando a 9ª posição.
No Twitter a frase "Ela venceu" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. "É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!", escreveu um internauta. "Parabéns Anitta pelo 1º lugar no Spotify Global, todos sabemos que você merece", disse outro.
No domingo (20) ela chegou a 7ª posição e entrou oficialmente no Top 5 na terça-feira (22). Nesta quinta-feira (24), a artista chegou ao 2º lugar no ranking. A canção "Envolver" ultrapassou "Heat Waves", da banda Glass Animals, que ocupa agora o 3º lugar, atrás de "Plan A", de Paulo Londra.