Luísa Sonza alcança Top 50 global do Spotify após sucesso de Anitta

Cantora aparece na plataforma na posição de número 49, com 'sentaDONA (remix) s2'
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:08

A cantora Luísa Sonza fez performance inspirada em Madonna
Luísa Sonza também está fazendo sucesso no Spotify Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza
A brasileira Luísa Sonza, 23, despontou neste sábado no Top 50 global do Spotify. A cantora surge na posição de número 49 da plataforma de streaming musical com a "sentaDONA (remix) s2".
A música é um remix do hit feito com Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel. A artista já tinha atingido a posição de número 57 com o a música "Modo Turbo" anteriormente.
A cantora aproveitou a marca e compartilhou a celebração com trechos do vídeo nos stories de seu Instagram.
No Brasil, "sentaDONA (remix) s2" aparece na segunda posição entre as músicas mais ouvidas do Spotify. Em primeiro, está a música "Envolver", de Anitta.

Pelo segundo dia seguido, Anitta desponta como a artista mais ouvida em todo o mundo no Spotify. A artista entrou no Top 10 no sábado (19), alcançando a 9ª posição.

No Twitter a frase "Ela venceu" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. "É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!", escreveu um internauta. "Parabéns Anitta pelo 1º lugar no Spotify Global, todos sabemos que você merece", disse outro.
No domingo (20) ela chegou a 7ª posição e entrou oficialmente no Top 5 na terça-feira (22). Nesta quinta-feira (24), a artista chegou ao 2º lugar no ranking. A canção "Envolver" ultrapassou "Heat Waves", da banda Glass Animals, que ocupa agora o 3º lugar, atrás de "Plan A", de Paulo Londra.

