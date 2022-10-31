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Luisa Mell informa que sofreu convulsão e que precisou ser internada

Nos vídeos publicados no domingo, ela aparece deitada em uma cama de hospital desabafando sobre não conseguir ajudar a todos que lhe pedem ajuda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:23

Luisa Mell está sendo processada pelo cantor Zé Neto
Em maio deste ano, Luisa relatou outros episódios de convulsão Crédito: Instagram/luisamell
A ativista, Luisa Mell, postou em seus stories que sofreu uma nova convulsão e precisou ser internada. Nos vídeos publicados no domingo, 30, ela aparece deitada em uma cama de hospital desabafando sobre não conseguir ajudar a todos que lhe pedem ajuda.
"Gente, bom dia. Estou internada de novo, tive outra convulsão. Não vou nem poder votar hoje, mas votem vocês por aí! Se Deus quiser vou ficar bem. Tem muita gente me pedindo ajuda, mas eu não consigo, desculpa", disse Luisa Mell.
Em maio deste ano, Luisa relatou outros episódios de convulsão. Na época a causa do estado de saúde já era a mesmo, o estresse e a pressão de ter que ajudar a todos que lhe pediam ajuda.
"O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito", disse a ativista na primeira ocasião.

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