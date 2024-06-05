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Turnê

Ludmilla erra estado de Belo Horizonte em divulgação da turnê do Numanice

Artista vai passar por capitais como Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além de outras cidades como Guarapari
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 14:39

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla errou o estado de Belo Horizonte na divulgação da turnê do Numanice 3. Em razão da confusão, a prefeitura da capital mineira entrou na brincadeira.
A cantora divulgou a nova turnê do álbum "Numanice 3" em várias cidades e capitais brasileiras. A artista vai passar por capitais como Salvador (BA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Belém (PA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Além de cidades fora do país, por exemplo, Lisboa, em Portugal, Miami, nos Estados Unidos.
No entanto, o que chamou atenção na divulgação foi o show em Belo Horizonte. Na arte, depois do nome da capital mineira, aparece a abreviação da cidade, ao invés do que deveria ser a sigla do estado de Minas Gerais. É possível ler "15 de fevereiro de 2025: Belo Horizonte - BH", porém o correto no lugar de "BH" é "MG", seguindo o padrão das outras datas anunciadas.
A prefeitura de BH entrou na brincadeira e comentou sobre a divulgação do show da cantora na cidade. "Te esperamos em Belo Horizonte - BH, Lud", disse a prefeitura da capital mineira no X, antigo Twitter.
A pré-venda dos ingressos vai iniciar partir desta quinta-feira (6). A cantora comentou sobre essa nova turnê. "Estou muito empolgada para essa turnê. O Numanice é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!", celebrou a cantora.

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