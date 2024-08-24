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Lucy Alves e Indira Nascimento terminam namoro

Juntas desde fevereiro deste ano, Lucy Alves, 37, e Indira Nascimento, 33, terminaram a relação.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 09:08

Lucy Alves e Indira Nascimento
Lucy Alves e Indira Nascimento deram a notícia via redes sociais. Crédito: Reprodução @Lucyalves @indiranascimento
Juntas desde fevereiro deste ano, Lucy Alves, 37, e Indira Nascimento, 33, terminaram a relação. As atrizes deram a notícia aos fãs nesta sexta-feira (23), via redes sociais.
"O tempo que passei com Indira Nascimento foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e a mulher que ela é. Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", escreveu Lucy, que está no ar em "Renascer" como Lilith.
As duas fizeram a primeira aparição pública como casal no Carnaval e chamaram atenção dos convidados. As atrizes marcaram presença no camarote Folia Tropical, no Rio de Janeiro. Indira, assim como Lucy, participou de "Travessia" e "Um Lugar ao Sol" (Globo).
Em fevereiro, o casal postou a primeira foto se beijando no Instagram. "O passo que você está com medo de dar pode ser o que vai mudar tudo. Tenha coragem", escreveu Indira.
Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Lucy reclamava de comentários em suas fotos. Na ocasião, por causa de seu último trabalho. Ela posou nua para o clipe de "Melaço" e teve de rebater preconceito.
"Esse clipe em que apareço nua gerou muitos comentários, alguns bons e alguns negativos, machistas. É o preconceito de quem não entende arte. Sei quem sou e isso não me atinge", disse.

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