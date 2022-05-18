Luciano Szafir passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia

Luciano Szafir desfilou com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress

Luciano Szafir passou por uma cirurgia de reversão para a retirada da bolsa de colostomia nesta segunda-feira, 16. Segundo assessoria de imprensa, o ator está bem.

A bolsa foi colocada há 10 meses por conta da covid-19. Em junho de 2021, Szafir chegou a ser intubado devido às complicações da doença. A colostomia consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen.

O procedimento permite a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus. De acordo com comunicado enviado a imprensa, Luciano está no quarto do Copa D'or, na Zona Sul do Rio, se recuperando do procedimento.