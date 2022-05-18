Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luciano Szafir passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia

De acordo com equipe do ator, cirurgia foi um sucesso e ele se recupera bem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 08:01

Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW
Luciano Szafir desfilou com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress
Luciano Szafir passou por uma cirurgia de reversão para a retirada da bolsa de colostomia nesta segunda-feira, 16. Segundo assessoria de imprensa, o ator está bem.
A bolsa foi colocada há 10 meses por conta da covid-19. Em junho de 2021, Szafir chegou a ser intubado devido às complicações da doença. A colostomia consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen.
O procedimento permite a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus. De acordo com comunicado enviado a imprensa, Luciano está no quarto do Copa D'or, na Zona Sul do Rio, se recuperando do procedimento.
"A cirurgia foi um sucesso. Ele já está no quarto na companhia da mulher, Luhanna Szafir e se recupera bem", informou a equipe do artista.

Veja Também

Neymar compartilha foto romântica com a namorada: 'Meu bombom'

'Vamos aumentar nossa família em breve', diz noivo de Britney Spears

Após polêmica com Juliette, Samantha Schmütz viaja a Cannes para 'encontrar arte'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luciano Szafir
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados