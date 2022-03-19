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Relação tóxica

Luciana Gimenez revela já ter vivido relacionamento abusivo por anos

A apresentadora revelou pelas redes sociais que já viveu um relacionamento abusivo por anos. Segundo ela, por muito tempo não soube que se tratava de uma relação tóxica.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 21:02

A apresentadora Luciana Gimenez
Luciana Gimenez pediu para que as mulheres não tenham receio de procurar ajuda e de denunciar Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez, 52, revelou pelas redes sociais que já viveu um relacionamento abusivo por anos. Segundo ela, por muito tempo não soube que se tratava de uma relação tóxica.
"Todo mundo olha para mim e acha que a minha vida é perfeita e não é assim. Eu já tive um relacionamento, não era amoroso, foi abusivo durante anos. Eu não sabia. Mais importante, se eu puder dar um conselho para vocês que estão me ouvindo, primeiro: Saber que está sofrendo abuso e entender isso na nossa cabeça e em nosso contexto", começou.
"Muitas vezes a vítima não sabe. Não consegue nem discernir que está sofrendo abuso. Acha que ela que está provocando, que é culpada, que ela quem fez algo de errado e tem vergonha de contar. Primeiro é discernir: 'Isso que está acontecendo comigo não é normal, eu estou sofrendo um abuso'", emendou.
Em seguida, Luciana se voltou às mulheres de seu canal e pediu para que elas não tenham receio de procurar ajuda e de denunciar. "Sempre digo que tem que ter um amigo, um profissional que consiga te ajudar, te dar carinho, colo, um lugar para você ir se estiver sofrendo isso em sua casa."
"Denuncie, ligue para a polícia. Não adianta ficar remediando. Se tiver medo, ligue para disque denúncia, mas a sociedade precisa se unir contra a violência psicológica, sexual e moral. Chega, já deu", emendou.
A apresentadora da RedeTV! ainda ressaltou que até mesmo nela há um machismo estrutural e que tem trabalhado para mudar todos os dias. "Tem que tentar mudar nosso círculo, agir melhor. Nós mesmas. Não aceitando, pontuando, observando, vamos tentar mudar um pouco. A mudança vem da gente", encerrou.

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