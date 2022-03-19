Luciana Gimenez revela já ter vivido relacionamento abusivo por anos

Luciana Gimenez pediu para que as mulheres não tenham receio de procurar ajuda e de denunciar Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez, 52, revelou pelas redes sociais que já viveu um relacionamento abusivo por anos. Segundo ela, por muito tempo não soube que se tratava de uma relação tóxica.

"Todo mundo olha para mim e acha que a minha vida é perfeita e não é assim. Eu já tive um relacionamento, não era amoroso, foi abusivo durante anos. Eu não sabia. Mais importante, se eu puder dar um conselho para vocês que estão me ouvindo, primeiro: Saber que está sofrendo abuso e entender isso na nossa cabeça e em nosso contexto", começou.

"Muitas vezes a vítima não sabe. Não consegue nem discernir que está sofrendo abuso. Acha que ela que está provocando, que é culpada, que ela quem fez algo de errado e tem vergonha de contar. Primeiro é discernir: 'Isso que está acontecendo comigo não é normal, eu estou sofrendo um abuso'", emendou.

Em seguida, Luciana se voltou às mulheres de seu canal e pediu para que elas não tenham receio de procurar ajuda e de denunciar. "Sempre digo que tem que ter um amigo, um profissional que consiga te ajudar, te dar carinho, colo, um lugar para você ir se estiver sofrendo isso em sua casa."

"Denuncie, ligue para a polícia. Não adianta ficar remediando. Se tiver medo, ligue para disque denúncia, mas a sociedade precisa se unir contra a violência psicológica, sexual e moral. Chega, já deu", emendou.