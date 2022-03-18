Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Bate-boca

Após dinâmica polêmica, celebridades pedem Naiara Azevedo de volta ao BBB 22

A cantora brigou com Bárbara, Rodrigo, Laís e Jade no ao vivo. A sertaneja também foi chamada de ''personagem'' durante o programa.
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:03

Naiara Azevedo no BBB 22 Crédito: Globo/Reprodução
Marina Ruy Barbosa, Lore Improta, Giovanna Ewbank e outras celebridades foram às redes sociais elogiar e até pedir a volta de Naiara Azevedo à casa do Big Brother Brasil. Isso porque Naiara esteve envolvida nas principais polêmicas da dinâmica de ex-BBBs na noite desta quinta-feira (18).
A cantora discutiu ao vivo com Rodrigo e Bárbara, e chegou a trocar farpas com Laís e Jade. Naiara e Larissa também discutiram dentro do programa, depois que Jade disse que a sertaneja teria pedido um camarim apenas para ela.
"Alguém coloca a Naiara Azevedo na casa já", escreveu Marina Ruy Barbosa em seu perfil no Twitter. Já Giovanna Ewbank fez uma série de elogios à cantora, e retuitou uma mensagem de um seguidor que pedia: "Boninho, abre a porta dessa casa de novo e joga a Naiara lá dentro, please".
Ingrid Guimarães também chegou a comentar a participação da ex-sister. "Naiara entrega fogo no parquinho", escreveu. "Gente não tô evoluida hoje foi mal".
Em reposta, muitos seguidores comentaram que Naiara "salvou a dinâmica". "A dinâmica já pode acabar né? Sem Naiara não tem graça. Quem concorda?", escreveu Lore Improta nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Reality show bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados