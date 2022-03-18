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Babado!

Karol Conká pede opinião de fãs sobre música e Turma da Mônica diz: "Chatíssimo"

Após ataques, perfil dos quadrinhos no Twitter explicou mal-entendido: "Achei que era o paredão de ontem. Amamos a Mamacita. Foi engano", destacou o administrador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 16:52

Um mal-entendido curioso ocorreu nesta quinta-feira (17), após a cantora e ex-"BBB" Karol Conká questionar seus fãs via Twitter sobre o que achavam de sua nova música, "Paredawn". A canção faz referência à forma como a cantora pronunciava "Paredão" durante sua participação do "BBB 21".
O que Conká não esperava era a resposta do perfil da Turma da Mônica, que escreveu apenas: "Chatíssimo". Frente ao comentário, a cantora rebateu: "É o quê, querida?!"
Fãs da artista também questionaram o comentário, resgatando inclusive um tuíte antigo em que a página de quadrinhos brincava com uma das falas mais marcantes de Conká no reality: "Qualquer coisa, me coloca no 'Paredawn'".
Depois das respostas negativas e até ofensas, o perfil da Turma da Mônica explicou que achava que Conká estava se referindo ao paredão do "BBB 22", em que Vyni fora eliminado.
"Achei que era o paredão de ontem", se explicou. "Amamos a Mamacita. Foi engano [risos]", disse, em outro tuíte. E acrescentou: "Mamacita, inclusive, perceba que você tem nosso 'follow'. Nos perdoe".
Alguns seguidores chegaram a pedir a demissão do administrador da página, marcando o Twitter de Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. "Normal o ranço, mas pedir demissão de administrador marcando o chefe não é legal. Excluímos o tweet. Abraços", escreveu o perfil atacado.
Karol Conká levou trolada do perfil dos quadrinhos Turma da Mônica nas redes sociais: fãs da cantora reclamaram
Karol Conká levou trolada do perfil dos quadrinhos Turma da Mônica nas redes sociais: fãs da cantora reclamaram Crédito: Reprodução/ Instagram @karolconka
A relação com Conká, por outro lado, continuou amigável. "Melhor vir aqui em casa me visitar e me dar um abraço [risos]. Só não te boto no 'paredawn' porque sempre esteve no meu coração", disse a cantora. "Vem na nossa também", respondeu o perfil da Turma da Mônica.
O perfil chegou a "ameaçar" deixar a rede social, ao publicar: "Vamos dar um tempo do Twitter. Tá ficando chato. Beijos e até breve". Momentos depois, também escreveu: "É... está difícil. Hora de dormir. Beijocas, turma."

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