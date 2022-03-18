Karol Conká pede opinião de fãs sobre música e Turma da Mônica diz: "Chatíssimo"

Um mal-entendido curioso ocorreu nesta quinta-feira (17), após a cantora e ex-"BBB" Karol Conká questionar seus fãs via Twitter sobre o que achavam de sua nova música, "Paredawn". A canção faz referência à forma como a cantora pronunciava "Paredão" durante sua participação do "BBB 21".

O que Conká não esperava era a resposta do perfil da Turma da Mônica, que escreveu apenas: "Chatíssimo". Frente ao comentário, a cantora rebateu: "É o quê, querida?!"

Chatíssimo — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

Fãs da artista também questionaram o comentário, resgatando inclusive um tuíte antigo em que a página de quadrinhos brincava com uma das falas mais marcantes de Conká no reality: "Qualquer coisa, me coloca no 'Paredawn'".

Qualquer coisa me coloca no paredão pic.twitter.com/PpRRwBYuW9 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 8, 2022

Depois das respostas negativas e até ofensas, o perfil da Turma da Mônica explicou que achava que Conká estava se referindo ao paredão do "BBB 22", em que Vyni fora eliminado.

"Achei que era o paredão de ontem", se explicou. "Amamos a Mamacita. Foi engano [risos]", disse, em outro tuíte. E acrescentou: "Mamacita, inclusive, perceba que você tem nosso 'follow'. Nos perdoe".

Alguns seguidores chegaram a pedir a demissão do administrador da página, marcando o Twitter de Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. "Normal o ranço, mas pedir demissão de administrador marcando o chefe não é legal. Excluímos o tweet. Abraços", escreveu o perfil atacado.

Karol Conká levou trolada do perfil dos quadrinhos Turma da Mônica nas redes sociais: fãs da cantora reclamaram Crédito: Reprodução/ Instagram @karolconka

A relação com Conká, por outro lado, continuou amigável. "Melhor vir aqui em casa me visitar e me dar um abraço [risos]. Só não te boto no 'paredawn' porque sempre esteve no meu coração", disse a cantora. "Vem na nossa também", respondeu o perfil da Turma da Mônica.