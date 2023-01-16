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Luciana Gimenez divulga vídeo do momento no qual foi resgatada de acidente

Apresentadora sofreu um acidente enquanto esquiava e revelou que sua maior preocupação era com a família; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:52

Pai de Luciana Gimenez deixa herança de milionária para desconhecida
Pai de Luciana Gimenez deixa herança de milionária para desconhecida Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Luciana Gimenez compartilhou em seu perfil do Instagram no domingo, 15, o momento em que foi socorrida após o acidente enquanto esquiava no dia 7 de janeiro, em Aspen, no Estados Unidos. A apresentadora estava na companhia dos filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.
No vídeo ela aparece sendo deslocada em uma maca pela equipe médica do local e no texto falou sobre sua preocupação com os meninos, que mesmo com toda dor que estava sentindo, ela só pensava na segurança deles.
A famosa quebrou a perna em quatro lugares e segue em recuperação.
"A primeira coisa que veio na minha cabeça no momento do meu acidente, foram meus filhos. Mesmo com a maior dor que já senti, eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem", disse ela no texto. "Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem. Pode parecer muito louco, mas a minha vontade ali era levantar e achá-los. Acho que a mistura de toda aquela dor e esse instinto de proteção, me tiraram um pouco da consciência real", completou.
Assista o vídeo na íntegra:

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