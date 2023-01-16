Luciana Gimenez divulga vídeo do momento no qual foi resgatada de acidente

Luciana Gimenez compartilhou em seu perfil do Instagram no domingo, 15, o momento em que foi socorrida após o acidente enquanto esquiava no dia 7 de janeiro, em Aspen, no Estados Unidos. A apresentadora estava na companhia dos filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.

No vídeo ela aparece sendo deslocada em uma maca pela equipe médica do local e no texto falou sobre sua preocupação com os meninos, que mesmo com toda dor que estava sentindo, ela só pensava na segurança deles.

"A primeira coisa que veio na minha cabeça no momento do meu acidente, foram meus filhos. Mesmo com a maior dor que já senti, eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem", disse ela no texto. "Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem. Pode parecer muito louco, mas a minha vontade ali era levantar e achá-los. Acho que a mistura de toda aquela dor e esse instinto de proteção, me tiraram um pouco da consciência real", completou.