BBB 23: Boninho diz que precisou eliminar candidata após descobrir gravidez

Durante um Space no Twitter, o produtor Boninho disse que teve que eliminar uma candidata ao BBB 23 após descobrir que ela estava grávida.

"A gente se apaixona por todo mundo, a gente adora todo mundo que a gente bota. E a gente escolhe os caras que a gente mais gosta, é um processo maluco de escolher", disse sobre a seleção de participantes.

Boninho contou também que descobriu que uma candidata estava gravidez e nem ela sabia. "E aí, às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que eu tive que falar pra ela 'olha, você tá grávida, você não pode entrar (risos)'. Ela não sabia", revelou.

O diretor Boninho falou sobre o programa Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Ainda sobre a seleção, o diretor detalhou o processo de escolha. "No processo a gente tem que respeitar todo mundo. Eles estão numa casa fechada, onde às vezes tem um controle. E, nesse lado clínico, a gente tenta colocar todo mundo igual. O cara não pode tomar um remédio porque isso pode levar alguma vantagem ou não. Então, a gente procura olhar para uma visão mais leve, que todo mundo possa jogar igual", afirmou.

A equipe que cuida da avaliação dos candidatos conta com 20 pessoas e Boninho garantiu que todos os vídeos enviados são analisados.