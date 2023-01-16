Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • EUA vencem Miss Universo pela 9ª vez; Brasil não fica entre 16 semifinalistas
Miss Universo

EUA vencem Miss Universo pela 9ª vez; Brasil não fica entre 16 semifinalistas

A brasileira Mia Mamede, 27, não conseguiu se classificar entre as 16 semifinalistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 10:24

Americana R'Bonney Gabriel foi eleita Miss Universo neste sábado
Americana R'Bonney Gabriel foi eleita Miss Universo neste sábado Crédito: Reuters/Folhapress
R'Bonney Gabriel, 28, representante dos Estados Unidos, foi eleita a nova Miss Universo, no sábado, 14, em evento realizado em Nova Orleans. Essa foi a nona vez que o país norte-americano levou a melhor no concurso -- é dele as coroas de 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997 e 2012. A brasileira Mia Mamede, 27, não conseguiu se classificar entre as 16 semifinalistas.
Ficaram em segundo e terceiro lugares na classificação, respectivamente, Amanda Dudamel, da Venezuela, e Andreína Martínez, da República Dominicana. Elas foram seguidas por Ashley Cariño, de Porto Rico, e Gabriëla Dos Santo, de Curaçao.
O evento foi comandado por Olivia Culpo, vencedora do Miss Universo 2012, e pela apresentadora da TV americana Jeannie Mai.

Veja Também

"Vai na Fé": conheça os personagens da novela das sete da TV Globo

Festival Baile Voador seleciona músicos capixabas para o carnaval

Jacqueline Sato prepara série sobre o cotidiano das mulheres nipo-brasileiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados