EUA vencem Miss Universo pela 9ª vez; Brasil não fica entre 16 semifinalistas

R'Bonney Gabriel, 28, representante dos Estados Unidos, foi eleita a nova Miss Universo, no sábado, 14, em evento realizado em Nova Orleans. Essa foi a nona vez que o país norte-americano levou a melhor no concurso -- é dele as coroas de 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997 e 2012. A brasileira Mia Mamede, 27, não conseguiu se classificar entre as 16 semifinalistas.