Jacqueline Sato prepara série sobre o cotidiano das mulheres nipo-brasileiras

Essa produção quebra paradigmas e estereótipos. Estou muito feliz em ver e ser parte dessa mudança. A narrativa é totalmente conduzida por personagens femininas, que vão se desconstruindo no decorrer da trama. O mais bonito é isso: traz para o protagonismo mulheres imperfeitas, o que todas nós somos. O drama entre as personagens da Letícia Spiller e Cris Vianna, e as suas respectivas filhas, revisita discussões sobre recortes de raça e de classe que são interessantes. A série conta a história de quatro mulheres, mães e filhas de diferentes classes sociais, forçadas a morar sob o mesmo teto. Minha personagem, Mirella, é uma ex-modelo que não deu muito certo na carreira. É mega deslumbrada e não teve muita instrução na vida. Extremamente apegada à beleza, gosta de se mostrar e usa uma porção de coisas postiças que, para ela, a deixam mais bonita. Do lado de fora, parece tudo certo e lindo, mas ela vive um drama pesado com o marido, que é um mandachuva e bon vivant, vivido pelo Leo Jaime.