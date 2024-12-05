Lucas Lucco lida com bipolaridade desde os 10 anos

Cantor Lucas Lucco Crédito: Instagram/@lucaslucco

Lucas Lucco, de 33 anos, conta que recebeu o diagnóstico de bipolaridade aos 10 anos.

O cantor diz que posta os vídeos do seu dia a dia para levantar um debate sobre o transtorno. "O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que nesta quinta-feira (5) ainda é muito limitada", apontou à GQ.

"Desde os meus 10 anos eu comecei a dar indícios (de transtorno bipolar). Tem a ver com uma questão de família e genética. Mas depois que comecei a carreira, foi um gatilho", diz Lucas Lucco.

Recentemente, Lucco preocupou os fãs ao postar um vídeo visivelmente abatido. Além de bipolaridade, o cantor é diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo. "Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E voê tem que acordar, trabalhar, não tem chororô. (...) As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sagram", refletiu.

O artista se reconhece como uma espécie de "porta-voz da causa". "Quando temos um propósito, não ligamos para o que as pessoas vão falar. O foco é ajudar", defendeu.