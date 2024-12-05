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Saúde mental

Lucas Lucco lida com bipolaridade desde os 10 anos

Recentemente, o cantor preocupou os fãs ao postar um vídeo visivelmente abatido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:44

Cantor Lucas Lucco
Cantor Lucas Lucco Crédito: Instagram/@lucaslucco
Lucas Lucco, de 33 anos, conta que recebeu o diagnóstico de bipolaridade aos 10 anos.
O cantor diz que posta os vídeos do seu dia a dia para levantar um debate sobre o transtorno. "O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que nesta quinta-feira (5) ainda é muito limitada", apontou à GQ.
"Desde os meus 10 anos eu comecei a dar indícios (de transtorno bipolar). Tem a ver com uma questão de família e genética. Mas depois que comecei a carreira, foi um gatilho", diz Lucas Lucco.
Recentemente, Lucco preocupou os fãs ao postar um vídeo visivelmente abatido. Além de bipolaridade, o cantor é diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo. "Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E voê tem que acordar, trabalhar, não tem chororô. (...) As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sagram", refletiu.
O artista se reconhece como uma espécie de "porta-voz da causa". "Quando temos um propósito, não ligamos para o que as pessoas vão falar. O foco é ajudar", defendeu.
Seu próximo passo é lançar um canal do YouTube para compartilhar um "360º da sua vida". "Todo mundo só mostra o lado bom e eu quero mostrar o outro lado", contou, por fim.

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