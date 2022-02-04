Lucas Lucco lança clipe de parceria inédita com Marília Mendonça; assista

"Amava Nada" chegou nesta sexta (4) às plataformas digitais; cantor fez homenagem à sertaneja, morta em novembro do ano passado em um acidente aéreo
Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:37

Clipe de "Amava Nada", parceria inédita de Lucas Lucco e Marília Mendonça, foi lançado nesta sexta-feira (4) Crédito: Reprodução
O cantor Lucas Lucco anunciou o lançamento de uma parceria inédita com a cantora Marília Mendonça na quinta-feira (3). "Amava Nada" faz parte do trabalho "Rolê Diferenciado" e está disponível em todas as plataformas digitais.
A letra da música traz a "sofrência" clássica das músicas cantadas por Marília e fala sobre um triângulo amoroso. "Se a sua vida for com ela, sem crise, eu aguento o tranco de boa", começa o trecho da cantora. A faixa foi composta por Samuel Deolli, Edu Moura e Lucas Lucco.
No dia do lançamento, o artista usou o Twitter para agradecer a parceria com Marília, que faleceu em um acidente de avião no final do ano passado.
"Mas que baita presente você me deu, Marilinha!!! Ter sua voz, sua energia em uma música que eu escrevi, em um trabalho meu, sem palavras… Obrigado para sempre…", escreveu Lucco.
O clipe foi lançado nesta sexta-feira (4) e mostra o artista cantando ao lado de Marília ao vivo.

