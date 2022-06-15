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Luana Piovani diz que relação com Pedro Scooby está 'cada vez melhor'

Atriz contou que irá para Jerusalém nesta quarta-feira para agradecer 'as coisas boas que vêm acontecendo'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 13:27

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
A atriz Luana Piovani contou que a relação com o surfista Pedro Scooby, ex-marido dela, está "cada vez melhor". Os dois são pais de Dom, Bem e Liz.
Nos stories do Instagram, Luana contou que, a partir desta quarta-feira, 15, estará em Jerusalém, em Israel, para passar os últimos 15 dias de férias.
O motivo, segundo ela, seria para agradecer 'tanta benção e tanta coisa boa acontecendo'. Dentre elas, está a boa convivência que tem com o ex-marido.
"Estou com saudade de Jesus, mas aquela coisa mais física. Vou para Jerusalém agradecer. Meus filhos crescendo com saúde, minha relação com o Pedro cada vez melhor, meus pais aqui, trabalhos, oportunidades, amigos, tanta dádiva", comentou.
A atriz se disse "emocionada" por poder fazer a viagem e contou que o namorado, o empresário Lucas Bitencourt, irá a acompanhar na viagem, já que ele nunca visitou a cidade.
Ela afirmou que, em 2020, iria passar a Páscoa em Jerusalém, mas não foi por conta do início da pandemia da covid-19. "Eu não consigo nem imaginar a minha emoção depois de ter passado por esse pesadelo que foi essa pandemia", disse.

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