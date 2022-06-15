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Reality Show

'No Limite 2022': Rodrigo é o 13° eliminado do reality show

Participante virou alvo da aliança feminina formada na Tribo Sol
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 13:23

Rodrigo é o 13º eliminado de ‘No Limite’
Rodrigo é o 13º eliminado de ‘No Limite’ Crédito: Reprodução/Globo
Rodrigo Moraes foi o 13º eliminado do reality show No Limite no programa exibido nesta terça-feira, 14. Ele começou o jogo na Tribo Lua, mas na última semana foi transferido para a Tribo Sol.
O engenheiro disputou a Prova da Comida contra Victor, da Tribo Lua, e acabou perdendo. Com isso, todo o grupo precisou ir para o Portal de Eliminação para tirar um participante.
As mulheres da tribo se juntaram e votaram em Rodrigo. Na sua despedida, ele deixou uma mensagem de motivação aos colegas de equipe: "Busquem sempre o que há de melhor em qualquer situação e mostrem para o que vocês vieram aqui."

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