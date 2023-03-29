Luana Piovani comenta clima de paz com Pedro Scooby: 'Agora é cada um no seu lugar'

Luana Piovani e Pedro Scooby vivem momento de paz na relação Crédito: Instagram/@luapio/@pedroscooby

Após compartilhar um registro de Pedro Scooby durante o aniversário de um de seus filhos, Dom, a atriz Luana Piovani comentou sobre o clima de paz que agora vive com o surfista. "Quanta batalha, mas a gente venceu. Inteligência emocional e amor ao filho", disse a artista nos Stories do Instagram na terça, 28. Ela disse que quis fazer uma festa para o filho em casa, do jeito que gosta, e que agora "todos estão felizes".

Segundo Luana, Dom passou o dia do aniversário jogando futebol e agora embarcou para o Brasil com o pai. A atriz vive em Portugal.

A artista falou sobre os presentes que o filho recebeu e mostrou um álbum de fotos que ganhou com recordações com os amigos. "Agora é cada um no seu lugar, a gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia, a paz e a tranquilidade", afirmou.

Luana e Pedro travam uma batalha judicial que envolve a pensão dos filhos, Dom, Bem e Liz. Desde janeiro, a atriz vem comentando publicamente sobre o assunto, alegando que o Scooby não queria dividir as contas de forma igualitária e teria ameaçado pedir as guardas dos filhos.

Na semana passada, a atriz comentou que ela e o surfista tiveram uma audiência sobre o caso, que, segundo Luana, aconteceu "da melhor forma para todos os envolvidos". "As coisas na audiência acabaram saindo de um jeito surpreendente para todos. [...] Vim com a minha alma respirando aliviada para casa", disse.