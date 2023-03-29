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Luana Piovani comenta clima de paz com Pedro Scooby: 'Agora é cada um no seu lugar'

Atriz falou sobre a festa de aniversáio do filho Dom, que contou com a presença do pai; os dois tiveram uma audiência sobre a pensão dos filhos na semana passada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:00

Pedro Scooby abriu processo contra Luana Piovani, em Portugal
Luana Piovani e Pedro Scooby vivem momento de paz na relação Crédito: Instagram/@luapio/@pedroscooby
Após compartilhar um registro de Pedro Scooby durante o aniversário de um de seus filhos, Dom, a atriz Luana Piovani comentou sobre o clima de paz que agora vive com o surfista. "Quanta batalha, mas a gente venceu. Inteligência emocional e amor ao filho", disse a artista nos Stories do Instagram na terça, 28. Ela disse que quis fazer uma festa para o filho em casa, do jeito que gosta, e que agora "todos estão felizes".
Segundo Luana, Dom passou o dia do aniversário jogando futebol e agora embarcou para o Brasil com o pai. A atriz vive em Portugal.
A artista falou sobre os presentes que o filho recebeu e mostrou um álbum de fotos que ganhou com recordações com os amigos. "Agora é cada um no seu lugar, a gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia, a paz e a tranquilidade", afirmou.
Luana e Pedro travam uma batalha judicial que envolve a pensão dos filhos, Dom, Bem e Liz. Desde janeiro, a atriz vem comentando publicamente sobre o assunto, alegando que o Scooby não queria dividir as contas de forma igualitária e teria ameaçado pedir as guardas dos filhos.
Na semana passada, a atriz comentou que ela e o surfista tiveram uma audiência sobre o caso, que, segundo Luana, aconteceu "da melhor forma para todos os envolvidos". "As coisas na audiência acabaram saindo de um jeito surpreendente para todos. [...] Vim com a minha alma respirando aliviada para casa", disse.
No domingo, 26, a artista compartilhou registros de Pedro na festa de aniversário do filho. "Realização de um sonho ver filho jogando bola na rua. Porque, apesar de parecer normal e achar que isso nunca iria acabar, a gente sabe que acabou", comentou a atriz ao mostrar o surfista jogando futebol com as crianças.

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