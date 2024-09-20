Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê; confira

Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

O cantor Luan Santana e a mulher, a influenciadora Jade Magalhães, fizeram um chá revelação para descobrirem juntos o sexo do bebê que esperam.

O casal terá uma menina. No vídeo, eles usam roupas brancas e, com os olhos fechados, sujam a roupa um do outro com uma tinta. Ao tirarem a venda, descobrem a cor rosa.

O artista, destaque do Rock in Rio deste sábado (21), disse que imaginava que seria pai de menina. Jade acreditava que seria mãe de um menino.