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Chá revelação

Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê; confira

Às vésperas de se apresentar no Rock in Rio pela primeira vez, cantor compartilhou, junto com a namorada, o vídeo do chá revelação intimista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 13:03

Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê
Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O cantor Luan Santana e a mulher, a influenciadora Jade Magalhães, fizeram um chá revelação para descobrirem juntos o sexo do bebê que esperam.
O casal terá uma menina. No vídeo, eles usam roupas brancas e, com os olhos fechados, sujam a roupa um do outro com uma tinta. Ao tirarem a venda, descobrem a cor rosa.
O artista, destaque do Rock in Rio deste sábado (21), disse que imaginava que seria pai de menina. Jade acreditava que seria mãe de um menino.
Os dois, que reataram em 2024, receberam mensagens de famosos nas redes sociais, dentre eles Maisa Silva, Thaeme, Matheus e Kauan e Larissa Manoela.

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