Lola Young, cantora britânica, cancela show no Lollapalooza Brasil

Artista tomou a decisão após desmaiar em show em Nova York

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:37

Lola Young cancela show no Lollapalooza Brasil Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Lola Young anunciou o cancelamento de todos os próximos shows que ela tinha em sua agenda. Na lista de apresentações, estava uma performance no festival Lollapalooza Brasil, que acontece em março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A britânica publicou um comunicado informando da decisão nesta terça-feira (30), que depois foi replicado pelo Lollapalooza. Ela cancelou cerca de 40 shows ao redor do mundo depois de desmaiar durante uma apresentação no festival All Things Go, em Nova York, no sábado (26).

"Vou me afastar por um tempo. Me dói dizer que terei que cancelar tudo pelo futuro próximo", ela escreveu. "Obrigado por todo o amor e apoio. Sinto muito por desapontar quem comprou um ingresso para me ver, isso me machuca mais do que vocês imaginam."

Young ainda afirmou que todos os ingressos de suas apresentações poderiam ser reembolsados, e disse que espera voltar aos palcos no futuro. "Espero de verdade que vocês me deem uma segunda chance quando eu tiver tempo para trabalhar em mim mesma e voltar mais forte."

Apesar de ter republicado o comunicado de Young, o Lollapalooza Brasil não divulgou de imediato um nome para substituir a cantora. A britânica de 24 anos ganhou fama com o hit "Messy".

