Justiça

Madonna diz que cogitou suicídio durante disputa de guarda do filho em 2016

"Houve momentos em que eu queria cortar meus pulsos", afirmou a cantora pop

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:24

Madonna na Paris Fashion Week, em Paris Crédito: Reuters/Folhapress

Madonna afirmou que chegou a "cogitar suicídio" no auge da briga na Justiça pela guarda do filho Rocco, em 2016. Em entrevista ao podcast On Purpose, que foi ao ar nesta segunda-feira (29), a cantora descreveu o período como "um dos mais dolorosos" de sua vida.

"Houve momentos em que eu queria cortar meus pulsos. Eu realmente contemplei o suicídio. Isso provavelmente parece muito estranho vindo de mim, porque não sou emo, mas eu pensei: 'Não aguento mais essa dor'", disse. Ela lembrou que a batalha legal com o ex-marido Guy Ritchie coincidiu com a Rebel Heart Tour e subia ao palco após crises de choro no camarim. "Achei que era o fim do mundo e que eu não aguentaria."

Hoje, sem tentar achar culpados, embora "já tenha sido assim", contou que, na época, pensava: "Alguém está tentando tirar meu filho de mim. era se fosse: 'então me matem logo'".

Madonna disse que hoje não se sente mais assim e credita a mudança à sua "jornada espiritual", que passou a ajudá-la a encarar situações difíceis como lições, e não punições. "Graças a Deus, não me sinto mais dessa forma", afirmou, acrescentando que atualmente é muito próxima de Rocco.

A cantora foi casada com o diretor Guy Ritchie de 2000 a 2008. Eles são pais de Rocco, de 25 anos, e David Banda, de 19. A disputa reacendeu no fim de 2015, quando Rocco, então adolescente, não quis retornar de Londres para Nova York para passar as festas de fim de ano com a mãe e manifestou o desejo de morar com o pai. O caso foi encerrado com a autorização para que o adolescente permanecesse no Reino Unido com Ritchie.

Este vídeo pode te interessar