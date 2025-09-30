Editorias do Site
Cabelinho, Poze do Rodo e outros artistas recebem Oruam na porta da prisão

Oruam estava preso preventivamente em um processo no qual é réu por de tentativa de homicídio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:48

Cabelinho e Poze do Rodo receberam Oruam na porta da prisão
Oruam foi recebido com festa nesta segunda-feira (29), após deixar a penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A, no Rio de Janeiro.

Parentes, amigos, fãs e artistas aguardavam Oruam no local, entre eles os MCs Cabelinho, Poze do Rodo e Borges.

Ex-namorado de Bella Campos, Cabelinho trabalhou nas novelas "Amor de Mãe" e "Vai na Fé", da Globo. Esteve também em outras produções da emissora e da Globoplay. No início do mês, ele se apresentou no The Town, em São Paulo, no mesmo dia de Travis Scott.

ENTENDA O CASO

Oruam estava preso preventivamente em um processo no qual é réu por de tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele passou 69 dias na prisão e deixou o local usando uma máscara do Homem-Aranha.

Após sair, o rapper seguiu em comboio acompanhado por fãs até a casa de MC Poze, no Recreio dos Bandeirantes. Policiais acompanharam a movimentação e contiveram a multidão.

Oruam deixou a prisão nesta segunda-feira (29)
O STJ concedeu na sexta-feira (26) uma liminar para revogar a prisão e substituí-la por medidas cautelares alternativas, entre elas comparecer a todos os atos do processo, manter residência no estado do Rio de Janeiro com endereço e telefone atualizados e não frequentar o Complexo do Alemão.

Em nota conjunta, os advogados de Oruam afirmaram que a prisão foi ilegal, decretada "para atender a finalidades estranhas ao processo".

