Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Lizzo faz desabafo sobre ataques nas redes: 'Desisto'

‘Estou começando a sentir que o mundo não me quer nele’, disse a cantora de ‘About Damn Time’; em agosto de 2023, ela foi acusada de assédio e discriminação por ex-funcionários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2024 às 13:15

A cantora Lizzo
A cantora Lizzo Crédito: Reprodução/Instagram @lizzobeeating
A cantora americana Lizzo, vencedora de quatro prêmios Grammy, postou um desabafo no Instagram na noite de sexta-feira, 29, afirmando que está "cansada de ser criticada por todos em [sua] vida e na internet".
"Tudo o que eu quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele", escreveu a artista de 35 anos, conhecida por sucessos como About Damn Time e Truth Hurts.
"Estou constantemente enfrentando mentiras que são contadas sobre mim para obter influência e visualizações... sendo o alvo de piadas todas as vezes por causa da minha aparência."
Lizzo disse ainda que seu caráter está "sendo destruído" por pessoas que não a conhecem e estão "desrespeitando" seu nome. "Eu não me inscrevi para essa m... - eu desisto", finalizou.

Acusações

Desde o início da carreira, Lizzo é conhecida por defender o movimento "body positive" e de incentivar a aceitação do próprio corpo. Contudo, em agosto de 2023, a imagem da cantora foi manchada pela notícia de que três ex-dançarinos estavam entrando com um processo contra a artista e sua equipe.
Segundo a rede NBC News, o grupo acusa a artista de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil, incluindo discriminação racial e religiosa. Ela negou as acusações. "Normalmente eu escolho não responder a alegações falsas, mas essas são inacreditáveis". Segundo Lizzo, a ação veio de ex-funcionárias que já admitiram publicamente ter comportamento inapropriado e antiprofissional.
Em fevereiro, um pedido para rejeitar o processo foi negado por um juiz de Los Angeles. Os advogados da cantora argumentaram que os acusadores estavam usando o processo para "silenciar" ela, mas, em sua decisão, o juiz afirmou que é "perigoso fechar os olhos às alegações de discriminação ou outras formas de má conduta apenas porque ocorrem num ambiente relacionado com o discurso"

Veja Também

DJ de quem Beyoncé usou sample fala sobre funk do ES: “Gosto do beat fininho”

Festival de Alegre anuncia Ludmilla como atração para a edição de 2024

No TendaLab, Filipe Catto apresenta show que revisita a obra de Gal Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados