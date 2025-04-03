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Linn da Quebrada faz 1ª aparição após ser internada

Na filmagem, é possível ouvir apenas a voz de Lina, que agradece por todo carinho dos fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 08:45

A atriz Linn da Quebrada
A atriz Linn da Quebrada Crédito: Reprodução/Instagram/@linndaquebrada/@gabrielrenne
Linn da Quebrada, 34, compartilhou um Story no Instagram agradecendo os seguidores por todo carinho.
A cantora publicou um vídeo nos Stories, sem mostrar seu rosto, apenas exibindo o livro "Dona Vitória Joana da Paz", de Fábio Gusmão. A história foi responsável por inspirar o filme "Vitória", que conta com a artista e Fernanda Montenegro no elenco.
Na filmagem, é possível ouvir apenas a voz de Lina, que agradece por todo carinho. "Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que eu tô extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim pelas mensagens e nos comentários".
A artista ainda afirma que está ansiosa para assistir "Vitória", que já está nos cinemas. "Para quem assistiu ao filme e para quem ainda não assistiu, fica essa dica aqui também [o livro'. Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação, então me contem, contem o que estão achando e eu estou louca para ver, então me deem esse spoiler. Um beijo!".
Em meados de março, Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental. Em junho de 2024, a cantora e atriz também já tinha passado pela instituição de saúde.
Linn da Quebrada aparece pela primeira vez nas redes sociais após internação
Linn da Quebrada aparece pela primeira vez nas redes sociais após internação Crédito: Reprodução/Instagram/@linndaquebrada

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