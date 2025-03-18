Linn da Quebrada é internada para tratar abuso de substâncias e depressão

Linn da Quebrada em cena do filme "Vitória" Crédito: Divulgação

Intérprete da cabeleireira Bibiana no recém-lançado filme "Vitória", Linn da Quebrada voltou a ser internada para tratar da saúde mental.

A assessoria de imprensa da artista informou à reportagem que ela tem "enfrentado desafios relacionados à saúde mental que resultaram no abuso de substâncias e no agravamento da depressão."

Nos últimos dias, circulou nas redes um vídeo em que uma mulher, supostamente a ex-BBB, aparece ao lado de um homem em frente a um comércio na avenida São João, no centro de São Paulo. O local, próximo à Cracolândia, é conhecido pela presença de usuários de drogas.

A assessoria de imprensa não confirma que a pessoa do vídeo seja Linn e fala apenas em "afastamento temporário das atividades profissionais". No último sábado (15), a artista cancelou um show que faria na Casa Natura Musical, "Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados".

No comunicado, a equipe ressalta ainda que Linn "vem recebendo o apoio de pessoas próximas e de profissionais especializados para priorizar o processo de recuperação e fortalecimento".

"Pedimos a todos que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio", conclui o texto.