Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Linha Direta' traz casos de racismo entre vizinhos que acabaram em morte

Um dos crimes, ocorrido no interior de São Paulo há 20 anos, continua impune. Programa vai ao ar nesta quinta-feira (15)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 16:44

O apresentador do
O apresentador do "Linha Direta", versão 2023, Pedro Bial Crédito: Fábio Rocha/Divulgação
O episódio de Linha Direta desta quinta-feira, 15 de junho, batizado de 'Os vizinhos racistas' vai relembrar três casos de racismo que terminaram em morte. A apresentação é do jornalista Pedro Bial.
Em um deles, ocorrido em 2017, Antônio Alves de Freitas, de Belo Horizonte, foi morto pelo próprio vizinho de portão, Joel de Souza Lima, após sofrer várias agressões racistas. Antônio, que tinha 62 anos, foi morto por Joel com 20 facadas. Segundo a filha da vítima declarou à imprensa na época, Joel xingava seu pai de macaco e vagabundo. O assassino foi preso em flagrante e condenado a 18 anos de prisão.
Em outro caso abordado pelo programa, o guarda municipal José Carlos de Oliveira matou o microempresário Pedro Galdeano Neto, de 29 anos, com três tiros, em 2011. O crime ocorreu em Mogi Das Cruzes, no interior de São Paulo, e foi motivado por racismo.
Na época, câmeras de segurança instaladas na parte externa da casa da família flagraram diversos atos racistas do policial, bem como o crime cometido por ele, que atingiu a vítima pelas costas. Oliveira está preso pelos crimes homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas em um presídio de Guarulhos, na grande São Paulo.
O programa ainda vai mostrar um terceiro caso, esse impune há 20 anos. Em 2003, o jovem negro Jeferson Leandro Matias Salvador, de 19 anos, foi queimado vivo pelo próprio cunhado, o serralheiro Emerson Souza Sales, na cidade de Itupeva, no interior de São Paulo.
O Linha Direta abordou esse mesmo caso em 2005, em sua primeira temporada no ar. O programa volta ao assassinato de Jeferson para mostrar que o acusado, atualmente com 46 anos, continua foragido e também pedir que o público ajude com informações que possam ajudar a polícia a localizar Emerson.

Veja Também

Justiça proíbe 'Linha Direta' de falar sobre o caso Henry Borel

De "Terra e Paixão" a volta do "Linha Direta": conheça a nova programação da Globo

Sucesso nos anos 1990, "Linha Direta" retorna à programação da Rede Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias
Imagem de destaque
Inflamação crônica: 5 alimentos que podem estar por trás das dores articulares
Imagem de destaque
Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados