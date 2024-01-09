Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lil Nas X imita Jesus Cristo crucificado e indica sua era cristã para novo disco
Música

Lil Nas X imita Jesus Cristo crucificado e indica sua era cristã para novo disco

Artista faz mistério nas redes sociais sobre lançamento de 'J. Christ', música que deve abrir o segundo álbum
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:25

Lil Nas X encarna Jesus crucificado
Lil Nas X encarna Jesus crucificado Crédito: Divulgação
Lil Nas X está de volta - e com uma nova polêmica, claro. Na sexta-feira, dia 12, o rapper lança uma nova música, intitulada "J. Christ". De acordo com o artista, o novo single é dedicado ao homem que teve "o maior retorno de todos os tempos".
A expectativa é de que "J. Christ" seja a faixa de abertura do segundo álbum do rapper, ainda sem data de lançamento. Na capa do single, Nas imita o próprio Jesus Cristo sendo crucificado. No mês passado, o artista divulgou, no X, trechos de um videoclipe de uma música acústica.
Nas imagens, ele aparece dançando sozinho num deserto, com uma camiseta que dizia "Se Deus não existe, quem está rindo de você?". "Vocês se incomodariam se eu entrasse na minha era cristã", ele questionou os seguidores, na legenda da postagem.
A letra dessa música inclui versos como "eu invoco os anjos/ estou me esforçando para enfrentar a minha dor/ Dê me esperança quando sentir/ Dê-me esperança quando sentir menos". Ainda não se sabe se essa é a própria "J.Christ", que será lançada em breve.

Veja Também

Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024

Jojo Todynho celebra nova silhueta cinco meses após bariátrica

Será que vira namoro? Melody marca encontro com filho de Ivete Sangalo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados