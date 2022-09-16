Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Leandro Lehart, do 'Art Popular', é condenado por estupro e cárcere privado

Cantor nega acusações e vai recorrer da sentença em liberdade: "Estou sendo vítima de uma grande injustiça"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 18:12

O cantor Leandro Lehart, fundador do grupo Art Popular, foi condenado a quase 10 anos de prisão por estupro e manutenção de cárcere privado. A informação foi divulgada pelo "Balanço Geral" (Record TV) e confirmada pela reportagem com o TJ-SP.
"Em sentença proferida no dia 9/9, o réu Paulo Leandro Fernandes Soares foi condenado pelos crimes de estupro e cárcere privado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade", diz a nota do tribunal.
Leandro Lehart foi condenado a 9 anos de prisão
Leandro Lehart foi condenado a 9 anos de prisão Crédito: Reprodução/Instagram @leandrolehart
Segundo o programa, a denúncia foi feita por uma mulher com quem o artista se relacionou. Além do abuso sexual, ele a teria mantido trancada em um banheiro.
Em seu depoimento, segundo a emissora, Leandro alegou que conheceu a mulher através das redes sociais e que as relações sexuais foram consentidas. Ele afirmou que encerrou o relacionamento após descobrir que a mulher tomava medicamentos e que, após isso, ela passou a tentar extorqui-lo.
A investigação acontecia em sigilo, mas se tornou pública com a condenação. Além da pena, o cantor foi condenado a pagar 26 dias de multa, com o valor ainda a ser definido.

RECURSOS

O "Balanço Geral" informou ainda que, apesar da condenação, o cantor está respondendo ao processo em liberdade e não deve ser preso até que o processo transite em julgado. Assim, ele só será preso depois que seus advogados esgotarem todos os recursos de defesa possíveis.
Leandro Lehart é o compositor de sucessos como "Pimpolho" e "Agamamou". Ele também participou da "Casa dos Artistas" (SBT) em 2001.
A reportagem entrou em contato com o artista em busca de um posicionamento. O cantor deu a versão dele via redes sociais.
"Meus amores, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. Obrigado por tudo", disse.
No Instagram, ele ainda postou uma mensagem do advogado Davi de Paiva Costa Tangerino, que informou que o caso corre em segredo de Justiça e que "pende da decisão final".

Veja Também

Pétala pode ser expulsa por violar contrato de "A Fazenda 14"

Patrícia Poeta desabafa: 'Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas'

Preso por pornografia infantil, ator José Dumont fez Pantanal e diversas novelas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados