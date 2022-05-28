Latino vira assunto mais comentado no Twitter após almoço com Bolsonaro

Bolsonaro encontra Latino em uma churrascaria para um almoço de última hora Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino foi alçado ao posto de assunto mais comentado do Twitter após almoçar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na Churrascaria Gaúcho da Villa, em Brasília, nesta sexta-feira (27), e reforçar apoio à sua reeleição. Ele compartilhou nas redes sociais um vídeo e falou sobre o encontro com o presidente à Folha de S.Paulo.

Eu só acredito no que vejo e não no que falam!! #Bolsonaro2022 🇧🇷❤️ pic.twitter.com/I9ncQQWoR7 — LATINO (@Latinooficial) May 27, 2022

No Twitter, os comentários dos internautas refletem a polarização nas eleições deste ano. "Latino e Gusttavo Lima só podem apoiar o Bolsolixo mesmo. São dois seres abjetos e sem nenhum nível intelectual", escreveu um usuário da rede social.

Uma mulher comentou a publicação do internauta: "Boas mesmo e bastante intelectuais são Anitta e [Daniela] Mercury. Sei...", escreveu. O autor do post respondeu: "São bem mais do que você. Garanto."

Outro internauta publicou foto da caveira na camiseta de Latino e comentou: "Latino é bravo mesmo, levou até o Olavo de Carvalho", se referindo ao escritor e guru bolsonarista, que morreu em janeiro deste ano.

Em contrapartida, outros internautas elogiaram o cantor e disseram que ele ganhou sua admiração. "Latino tão bom ver que temos artistas de verdade torcendo pelo bem do país, ganhou minha admiração e respeito", escreveu uma mulher.

Outro usuário da rede social compartilhou o vídeo do encontro e escreveu que o cantor é "camarada do bem, grande patriota". Um homem comentou o post: "Comecei a gostar do caboclo". Mas alguns internautas questionaram se Latino não é o mesmo que foi processado por não pagar pensão para os filhos.

Latino e Gustavo Lima só podem apoiar o Bolsolixo mesmo.

são dois seres abjetos e sem nenhum nível intelectual. — Draiton Lima (@DraitonLima1) May 27, 2022

Latino, tão bom ver que temos artistas de verdade torcendo pelo bem do país, ganhou minha admiração e respeito.👏👏👏👏👏🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 https://t.co/e61OHH1gKt — Claudia (@Claudia00404957) May 27, 2022

Latino, camarada do bem, grande patriota! Tmj pic.twitter.com/Or9ydqiFao — MaxGuilherme (@MaxGuilhermeOfc) May 27, 2022