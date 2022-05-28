Latino vira assunto mais comentado no Twitter após almoço com Bolsonaro

O cantor Latino foi alçado ao posto de assunto mais comentado do Twitter após almoçar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na Churrascaria Gaúcho da Villa, em Brasília, nesta sexta-feira (27), e reforçar apoio à sua reeleição. Ele compartilhou nas redes sociais um vídeo e falou sobre o encontro com o presidente à Folha de S.Paulo.
No Twitter, os comentários dos internautas refletem a polarização nas eleições deste ano. "Latino e Gusttavo Lima só podem apoiar o Bolsolixo mesmo. São dois seres abjetos e sem nenhum nível intelectual", escreveu um usuário da rede social.
Uma mulher comentou a publicação do internauta: "Boas mesmo e bastante intelectuais são Anitta e [Daniela] Mercury. Sei...", escreveu. O autor do post respondeu: "São bem mais do que você. Garanto."
Outro internauta publicou foto da caveira na camiseta de Latino e comentou: "Latino é bravo mesmo, levou até o Olavo de Carvalho", se referindo ao escritor e guru bolsonarista, que morreu em janeiro deste ano.
Em contrapartida, outros internautas elogiaram o cantor e disseram que ele ganhou sua admiração. "Latino tão bom ver que temos artistas de verdade torcendo pelo bem do país, ganhou minha admiração e respeito", escreveu uma mulher.
Outro usuário da rede social compartilhou o vídeo do encontro e escreveu que o cantor é "camarada do bem, grande patriota". Um homem comentou o post: "Comecei a gostar do caboclo". Mas alguns internautas questionaram se Latino não é o mesmo que foi processado por não pagar pensão para os filhos.