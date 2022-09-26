Larissa Manoela revive Maria Joaquina em apresentação no Domingão com Huck

Larissa Manoela dubla "Carrossel" no "Domingão" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Mais uma "Batalha do Lip Sync" marcou o "Domingão com Huck" neste domingo (25). Desta vez, as atrações foram Deborah Secco e Larissa Manoela, que fizeram duas performances cada.

Entre as apresentações, uma em especial chamou ainda mais atenção do público nas redes sociais: Larissa Manoela revivendo Maria Joaquina, sua icônica personagem de "Carrossel", do SBT. Na ocasião, a atriz, que agora é contratada da Globo, dublou e coreografou "Entre Duendes e Fadas", música tema da novela.

Apesar de o sucesso da escolha, Larissa Manoela, que também encarnou Gloria Groove, com "A Queda e Leilão", não levou a melhor.