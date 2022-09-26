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Nostalgia

Larissa Manoela revive Maria Joaquina em apresentação no Domingão com Huck

Atriz escolheu sua antiga personagem do SBT para competir contra Deborah Secco na "Batalha do Lip Sync"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:18

Larissa Manoela dubla
Larissa Manoela dubla "Carrossel" no "Domingão" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Mais uma "Batalha do Lip Sync" marcou o "Domingão com Huck" neste domingo (25). Desta vez, as atrações foram Deborah Secco e Larissa Manoela, que fizeram duas performances cada.
Entre as apresentações, uma em especial chamou ainda mais atenção do público nas redes sociais: Larissa Manoela revivendo Maria Joaquina, sua icônica personagem de "Carrossel", do SBT. Na ocasião, a atriz, que agora é contratada da Globo, dublou e coreografou "Entre Duendes e Fadas", música tema da novela.
Apesar de o sucesso da escolha, Larissa Manoela, que também encarnou Gloria Groove, com "A Queda e Leilão", não levou a melhor.
Deborah Secco foi quem garantiu a vitória. A artista iniciou a disputa como Rosana, interpretando "O Amor e O Poder", e finalizou como Luísa Sonza, com "Sentadona" e "Cachorrinhas".

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