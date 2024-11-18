Larissa Manoela é pedida em casamento pela segunda vez por André Luiz Frambach

Larissa Manoela é pedida em casamento pela segunda vez Crédito: Reprodução Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela, 23, e André Luiz Frambach, 27, estão prestes a completar um ano de casados no próximo mês. Durante uma viagem romântica à Tailândia, o ator surpreendeu a esposa com um pedido especial. Neste domingo (17), ele propôs uma renovação de votos no tradicional Festival das Lanternas, na cidade de Chiang Mai.

A novidade foi compartilhada por Larissa, que estará na sequência da novela "Eta Mundo Bom", nas redes sociais: "Onze meses de casados e pronta para casar todas as vezes possíveis com você! E sim para a vida toda e para todos os nossos sonhos que sonhamos, realizamos e ainda realizaremos juntos. Te amo sem ponto, vírgula e nem final", escreveu a atriz na legenda da publicação.

André revelou que a ideia surgiu ao assistir a um vídeo de outro casal. Nas imagens do momento, ele se ajoelha e faz o pedido a Larissa. "E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos", disse o ator. Em resposta, Larissa completou: "Que sonho foi esse? Até agora sonhando acordada com tudo que vivemos. Meu mundo se ilumina com você."