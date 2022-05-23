Famosos

'Lamentamos', diz Gusttavo Lima sobre pancadaria em show

Cantor se pronuncia após vídeo de briga generalizada viralizar nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 14:23

O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018
O cantor Gusttavo Lima se pronunciou após vídeo de briga generalizada em seu show viralizar Crédito: Photo Premium/Folhapress
A briga generalizada durante o show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de sábado (21), assustou não só os fãs como o próprio cantor Gusttavo Lima. Na manhã desta segunda-feira (23), o sertanejou soltou um comunicado lamentando a confusão.
"A organização do Buteco Brasília informa que o evento realizado no último sábado (21) contou com forte esquema de segurança. Lamentamos as ocorrências registradas, pois organizamos um evento para plena diversão do público", diz o comunicado divulgado pela assessoria do cantor.
No vídeo, que viralizou nas redes sociais, uma mulher aparece sendo agredida várias vezes por outras mulheres durante a apresentação do cantor. Ao fundo, é possível ouvir Gusttavo Lima cantar a música "De Menina Pra Mulher" dando a entender que não tinha visto a pancadaria na pista do show. O episódio envolveu também outras pessoas da plateia. Nas imagens, um homem chega a arremessar uma cadeira para acabar com a confusão e a situação piora.
Não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem a gravidade dos ferimentos de quem participava da confusão. Em nota, a produção do evento afirmou que ainda não se sabia o motivo da briga e "repudia qualquer ato de violência". Também foi informado que um grupo de seguranças agiu para impedir que as agressões continuassem no local e consegui acalmar os ânimos dos envolvidos.

