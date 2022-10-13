Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kim Kardashian se diz 'exausta' de briga por custódia com Kanye West

Kim admitiu não aguentar mais os grandes desabafos que seu ex faz nas redes sociais sobre a custódia dos quatro filhos do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 14:01

Kim Kardashian paga voo para time feminino afegão ao Reino Unido
Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress
Kim Kardashian, 41, admitiu não aguentar mais os grandes desabafos que seu ex, Kanye West, 45, faz nas redes sociais sobre a custódia dos quatro filhos do casal.
Em novo episódio do reality show da família Kardashian, Kim falou sobre um dos posts que seu ex-marido fez, em conversa com suas irmãs Khloé e Kendall. O post é do início de março, e já foi deletado. Depois disso, o rapper ainda falou novamente sobre não poder ver os filhos como gostaria em posts no Instagram nesse mês de outubro. A irmã de Kim, Khloé, foi em defesa da empresária.
Kanye disse que não via seus filhos há mais de uma semana. "É muito cansativo, hoje estou simplesmente exausta", disse Kim durante o almoço com as irmãs. "Kanye postou: 'Não pude ver as crianças'. E eu fico, tipo, você esteve aqui esta manhã, pare com essa narrativa. Não aguento mais. Mas não quero ficar nesse vai e vem pela internet", disse ela.
Khloé ficou do lado da irmã. "Isso é 'gaslighting', tudo isso", disse ela, fazendo referência a uma tática de manipulação psicológica. Khloé continuou: "Toda essa narrativa é sobre o que todos querem acreditar. A gente devia comprar isqueiros para eles de natal e dizer: 'É porque você faz isso com todo mundo'", disse ela.
Kim também comentou a reação que as pessoas tiveram ans redes sociais após seu comentário de que as mulheres deveriam 'levantar a p*rra da bunda e trabalhar'. Kendall, sobre o assunto, disse: "Está completamente fora de controle, todas essas narrativas falsas nas quais as pessoas acreditam".

Veja Também

Dado Dolabella aparece em foto com Wanessa Camargo e os filhos

Lavínia Vlasak lembra quando recebeu convite para posar nua: 'Até cogitei'

'Travessia': Pegação e bumbum de Chay Suede agitam web no 3º capítulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Kanye West kim kardashian
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados