Estresse

Kim Kardashian fala sobre o diagnostico de aneurisma cerebral

Revelação aconteceu durante a estreia da sétima temporada do reality show "The Kardashians"

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:18

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian

A modelo e influenciadora Kim Kardashian, de 45 anos, anunciou que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral. A revelação foi feita na quinta-feira, 23, durante a estreia da sétima temporada do reality show "The Kardashians".

De acordo com Maramélia Miranda, coordenadora do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares, Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), os aneurismas são lesões que podem acontecer na parede de uma artéria ou veia do cérebro, sendo mais comum em artérias.

"A parede da artéria fica fraca e, com o regime do sangue circulando, essa região que está mais fraca começa a esgarçar e aumentar de tamanho naquele ponto", explica.

Segundo a médica, a condição é delicada, uma vez que o aneurisma pode romper e começar a sangrar, provocando um acidente vascular cerebral (AVC).

Por isso, é extremamente importante que o quadro seja diagnosticado de forma precoce. "Quando isso acontece, o tratamento é completamente diferente porque você não está no meio do curso de um AVC."

Diagnóstico

De acordo com Maramélia, não há recomendações formais ou estudos que mostrem benefícios de utilizar métodos de rastreio do quadro em toda a população. De forma geral, o recomendado é rastrear o aneurisma em pessoas que já tiveram casos na família.

Para detectar a presença de lesões, o exame recomendado é a angiotomografia (exame de imagem que associa tomografia computadorizada e contraste para a visualização de artérias e veias) ou a ressonância magnética.

"Hoje, é bem mais fácil detectar. Há 30 ou 40 anos, não tínhamos esses exames com fácil acesso. Só tínhamos o cateterismo. Mas com a tecnologia e melhora das imagens nos exames, conseguimos identificar pequenos aneurismas."

Um ponto de atenção, destaca a médica, é que os aneurismas que não se rompem não causam sintomas. "Em alguns casos, eles podem crescer e se tornar mais perceptíveis, mas isso acontece em uma pequena parcela", detalha. "Por conta disso, muitas vezes, as pessoas descobrem o quadro sem querer."

No reality, Kim sugere que o aneurisma apareceu por conta de estresse. Maramélia, no entanto, afirma que as duas coisas não estão relacionadas.

"O que existe é uma predisposição genética, por isso a necessidade do rastreio em família. Outro ponto é que a fraqueza da artéria pode piorar pela hipertensão arterial. Uma outra condição que é bastante associada à formação e roturas de aneurismas é o tabagismo", explica.

Uma vez diagnosticado, o aneurisma deve ser imediatamente tratado. A depender do tamanho e do local, existem dois tratamentos: cirurgia aberta ou cateterismo. Com o tratamento, os pacientes conseguem ter uma vida normal.

Este vídeo pode te interessar