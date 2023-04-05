Kim Kardashian é criticada por vender chinelos usados por até R$ 254

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian

A empresária e influencer Kim Kardashian foi alvo de críticas após vender chinelos usados por até US$ 50, (cerca de R$ 254). Apesar das polêmicas, os calçados foram esgotados.

As vendas foram feitas pelo site Kardashian Kloset, criado em 2019 para vender peças e acessórios da família por um preço mais "barato".

Calças de Khloe, brincos de esmeralda da Jenner e até mesmo itens das crianças, como um babador.

Segundo o portal Page Six, Kim ainda tirou um print do site e postou em seus stories do Instagram.

Ainda segundo o site, em março de 2022 Kim já havia sido criticada, pois no meio do divórcio com Kanye West, vendeu sapatos Yeezy na plataforma, postando dois pares de sandálias pretas da marca à venda antes de remover as listas.