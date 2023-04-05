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Kim Kardashian é criticada por vender chinelos usados por até R$ 254

Influenciadora é criticada por vender peças por preços exorbitantes, as irmãs também vendem pelo site da família
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:48

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos
Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian
A empresária e influencer Kim Kardashian foi alvo de críticas após vender chinelos usados por até US$ 50, (cerca de R$ 254). Apesar das polêmicas, os calçados foram esgotados.
As vendas foram feitas pelo site Kardashian Kloset, criado em 2019 para vender peças e acessórios da família por um preço mais "barato".
Calças de Khloe, brincos de esmeralda da Jenner e até mesmo itens das crianças, como um babador.
Segundo o portal Page Six, Kim ainda tirou um print do site e postou em seus stories do Instagram.
Ainda segundo o site, em março de 2022 Kim já havia sido criticada, pois no meio do divórcio com Kanye West, vendeu sapatos Yeezy na plataforma, postando dois pares de sandálias pretas da marca à venda antes de remover as listas.
"Vender coisas que você ganhou de graça quando já é um 'bilionário' é tão nojento", escreveu um fã no Reddit "KUWTK" na época.

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