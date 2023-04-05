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BBB 23: 'Fiquei com medo de ser esquecida aqui fora', diz Marvvila após eliminação

Ex-sister foi a menos votada para permanecer no reality show e participou do ‘Café da Manhã com Eliminado’ nesta quarta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 12:33

Primeira selfie da ex-sister Marvvila após o BBB23
Primeira selfie da ex-sister Marvvila após o BBB23 Crédito: Instagram/@bbb
Marvvila foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 4. A cantora recebeu apenas 16,95% dos votos para permanecer na casa. Na manhã desta quarta-feira, 5, a ex-sister participou do Mais Você e avaliou sua participação no reality show da Globo. "Eu estava com um sentimento de tristeza, despedida, mas estava grata", disse a artista.
A ex-participante da competição foi apontada pelo público como "planta" no transcorrer da competição, por se posicionar pouco no jogo. Sobre suas estratégias no programa, ela comentou: "as pessoas querem ver sangue, briga no café da manhã e eu sou muito resenha. Eu só quero festejar porque lá dentro é uma pressão muito grande".
Marvvila alegou que sua falta de posicionamento foi em decorrência de suas alianças. "Acabei me perdendo no jogo e acabei me anulando muito para entender meus aliados que estavam sendo atacados no início do jogo. No começo, me atrasei para defender o grupo, sei que isso me complicou, passei quase o jogo inteiro muito mal", explicou.
A cantora ainda relembrou que não tinha noção do tempo dentro da casa e tinha receio de que, quando saísse, sua vida estaria diferente. "Eu senti que o tempo estava passando e eu ia ser esquecida. Achei que não ia trabalhar, me perguntei se ainda tinha noite e se minha família ainda me amava", relatou.

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