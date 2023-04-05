A menos votada

Marvvila é a 12ª eliminada do 'BBB 23'

Ex-sister foi quem recebeu menos votos para permanecer na casa
Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:37

Crédito: Globo
Marvvila foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 4. A agora ex-sister foi quem recebeu menos votos do público para permanecer no reality show da Globo. O apresentador Tadeu Schmidt já havia anunciado que nesta semana a dinâmica seria diferente - e o público deveria votar em quem deveria ficar no programa. A cantora recebeu apenas 16,95% dos votos.
Marvvila estava na berlinda com Amanda, que teve 34,32% dos votos, Domitila, que teve 25,69% e Larissa, que recebeu 23,04%.
No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt disse: "falar que a Marvvila é desinteressante é um absurdo. Maior simpatia, maior gata, dançarina, animada e o que mais chama atenção é a voz. Não é só a voz, é o que a voz diz. Quando foi provocada, falou com propriedade. Corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu...ficar na paz te deu um conforto... Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila".
A trajetória de Marvvila foi marcada por poucos embates na casa. Ela foi apontada pelo público como "planta" no transcorrer da competição por se posicionar pouco no jogo.
A artista já teve alguns conflitos com Ricardo e, apesar de já ter tido uma relação próxima com as sisters do Quarto Deserto, foi indicada para o Monstro na última semana.
Na época, Larissa e Amanda tinham conquistado a Prova do Anjo e colocaram a pagodeira e Ricardo no castigo. A ex-sister teve uma crise de choro e alegou sentir raiva das colegas de confinamento.

