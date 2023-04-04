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Após um ano

Caso mendigo Givaldo: Sandra Mara vende paçoca nas ruas de Brasília

Sandra Mara tem compartilhado sua rotina numa rede social e onde vende os doces em pontos mais frequentados de Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 17:38

Sandra Mara vende paçocas em Brasília
Sandra Mara vende paçocas em Brasília Crédito: Reprodução @sandramarafer_
Um ano após uma polêmica envolvendo o morador de rua de Brasília, Givaldo Alves, que foi flagrado tendo relações sexuais com uma mulher casada e apanhar do marido da mulher, a história volta a mídia. O colunista Leo Dias revelou que Sandra Mara Fernandes, tem ganhado a vida vendendo paçoca pelas ruas da capital do país.  
Sandra Mara tem compartilhado sua rotina numa rede social e mostra que vende os doces em pontos mais frequentados de Brasília. A mulher segue casada com o personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o homem em situação de rua após flagrar a cena no ano passado.
“Como Deus é maravilhoso, gente. Teve um seguidor que viu meus stories e comprou várias paçocas para me ajudar! Muito obrigada J.V pela ajuda, que Deus te retribua em dobro! Ainda existe muita gente boa no mundo!”, disse numa postagem. 

HISTÓRIA

A história envolvendo o morador de rua Givaldo Alves, que se relacionou com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro do marido da mulher, ganhou o noticiário nacional, quando as imagens feitas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o sem-teto era espancado pelo personal, que flagrou a companheira dele mantendo relações sexuais com o até então desconhecido.
O caso permaneceu nos holofotes nos dias seguintes com o personal depondo na polícia e ganhou várias versões, entre elas a possibilidade de estupro, alegada em um primeiro momento pelo marido. Esta acusação, entretanto, foi desmentida pelo sem-teto, que pela primeira vez deu a versão dele para o ocorrido. Em entrevista ao site Metrópoles, o morador de rua de 48 anos narrou os fatos da história que se passou na localidade de Planaltina, na região do Distrito Federal.

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