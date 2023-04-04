Caso mendigo Givaldo: Sandra Mara vende paçoca nas ruas de Brasília

Sandra Mara vende paçocas em Brasília Crédito: Reprodução @sandramarafer_

Um ano após uma polêmica envolvendo o morador de rua de Brasília, Givaldo Alves, que foi flagrado tendo relações sexuais com uma mulher casada e apanhar do marido da mulher, a história volta a mídia. O colunista Leo Dias revelou que Sandra Mara Fernandes, tem ganhado a vida vendendo paçoca pelas ruas da capital do país.

Sandra Mara tem compartilhado sua rotina numa rede social e mostra que vende os doces em pontos mais frequentados de Brasília. A mulher segue casada com o personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o homem em situação de rua após flagrar a cena no ano passado.

“Como Deus é maravilhoso, gente. Teve um seguidor que viu meus stories e comprou várias paçocas para me ajudar! Muito obrigada J.V pela ajuda, que Deus te retribua em dobro! Ainda existe muita gente boa no mundo!”, disse numa postagem.

HISTÓRIA

A história envolvendo o morador de rua Givaldo Alves, que se relacionou com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro do marido da mulher, ganhou o noticiário nacional, quando as imagens feitas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o sem-teto era espancado pelo personal, que flagrou a companheira dele mantendo relações sexuais com o até então desconhecido.