BBB 23 entra em "modo acelerado" e terá três eliminações na próxima semana

Tadeu Schmidt comanda o BBB 23: programa termina no final de abril Crédito: instagram/@tadeuschmidt

Na reta final, o BBB 23 entrará em "modo acelerado". Nesta segunda-feira, 3, a produção do reality show anunciou que a próxima semana contará com três eliminações e três Provas do Líder para que o programa chegue cada vez mais próximo dos finalistas.

A final está prevista para o dia 25 de abril. Com mais berlindas, os participantes também terão a chance de aumentar o prêmio do reality, já que, a cada palpite acertado de quem será eliminado no paredão, a quantia final aumenta. Atualmente, o valor já soma R$ 2,17 milhões - no ano passado, o valor era fixo de R$ 1,5 milhão.

Com a nova dinâmica, a última Festa do Líder do BBB 23 ocorrerá nesta quinta-feira, 5. Aline Wirley será a sortuda que ganhará a última celebração da liderança da edição.