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Reality show

BBB 23 entra em "modo acelerado" e terá três eliminações na próxima semana

Programa também contará com três Provas do Líder; última Festa do Líder ocorre nesta quinta, 5, com comemoração de Aline Wirley
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:47

Tadeu Schmidt dá recado ao casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23: ‘Um alerta antes que seja tarde’
Tadeu Schmidt comanda o BBB 23: programa termina no final de abril Crédito: instagram/@tadeuschmidt
Na reta final, o BBB 23 entrará em "modo acelerado". Nesta segunda-feira, 3, a produção do reality show anunciou que a próxima semana contará com três eliminações e três Provas do Líder para que o programa chegue cada vez mais próximo dos finalistas.
A final está prevista para o dia 25 de abril. Com mais berlindas, os participantes também terão a chance de aumentar o prêmio do reality, já que, a cada palpite acertado de quem será eliminado no paredão, a quantia final aumenta. Atualmente, o valor já soma R$ 2,17 milhões - no ano passado, o valor era fixo de R$ 1,5 milhão.
Com a nova dinâmica, a última Festa do Líder do BBB 23 ocorrerá nesta quinta-feira, 5. Aline Wirley será a sortuda que ganhará a última celebração da liderança da edição.
Nesta terça-feira, 4, os brothers disputam um paredão quádruplo com uma decisão diferenciada e um “voto inverso”. Desta vez, o público deve votar em quem deseja que permaneça na casa, e não em quem deseja eliminar. Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para a berlinda.

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