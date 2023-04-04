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Acabou o amor

BBB 23: Gustavo e Key terminam e sister expõe: "não vamos continuar sendo amigos"

"Eu fiz de tudo por nós, enquanto ele só pensou nele", disse a atleta em suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 12:43

Key Alves e Gustavo anunciaram o término do relacionamento
Key Alves e Gustavo anunciaram o término do relacionamento Crédito: Instagram @keyalves
Após dois meses juntos, Gustavo anunciou que seu relacionamento com Key Alves terminou. O ex-participante do Big Brother Brasil 23 deu a notícia nas redes sociais.
Nos stories de seu Instagram, ele escreveu: "Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo".
"Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e, por isso, não quero seguir e lá na frente me machucar", disse.
"Quero a felicidade dela e a minha também, agradeço de coração todas as pessoas que torcem por nós e espero que continuem torcendo, mas não como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs", concluiu.
Posteriormente, Key se pronunciou também nas redes sociais com uma versão oposta do ex. Segundo a atleta, o término não foi amigável e ela não pretende continuar sendo amiga de Gustavo.
"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste", escreveu.
"Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz", acrescentou.

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