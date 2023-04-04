BBB 23: Gustavo e Key terminam e sister expõe: "não vamos continuar sendo amigos"

Key Alves e Gustavo anunciaram o término do relacionamento Crédito: Instagram @keyalves

Após dois meses juntos, Gustavo anunciou que seu relacionamento com Key Alves terminou. O ex-participante do Big Brother Brasil 23 deu a notícia nas redes sociais.

Nos stories de seu Instagram, ele escreveu: "Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo".

"Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e, por isso, não quero seguir e lá na frente me machucar", disse.

"Quero a felicidade dela e a minha também, agradeço de coração todas as pessoas que torcem por nós e espero que continuem torcendo, mas não como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs", concluiu.

Posteriormente, Key se pronunciou também nas redes sociais com uma versão oposta do ex. Segundo a atleta, o término não foi amigável e ela não pretende continuar sendo amiga de Gustavo.

"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste", escreveu.