Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de uma era

Anitta rompe contrato com a Warner após relação conflituosa

Comunicado sobre a decisão foi publicado nas redes sociais da cantora nesta terça, 4
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:43

Anitta comemorou 30 anos com festão em SP
Anitta comemorou 30 anos com festão em SP Crédito: Lucas Ramos e Manu Scarpa / Brazil News
Anitta anunciou, nesta terça, 4, que rompeu seu contrato com a gravadora Warner Music. A cantora já havia exposto publicamente suas insatisfações com a empresa no início de março.
"Após 11 anos de uma parceria bem-sucedida, concordamos em seguir em caminhos separados. A Anitta gostaria de agradecer à Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta todo o melhor no futuro", diz uma nota em conjunto entre a artista e a gravadora, publicada nas redes sociais dela.
No dia 9 de março, a cantora fez um longo desabafo após ser homenageada pela gravadora durante o Dia das Mulheres. Ela revelou que já havia pedido ao CEO para que seu contrato fosse encerrado, mas sem sucesso.
Segundo Anitta, ela não recebia apoio da Warner para promover suas músicas. "Me respeitem, uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês", escreveu na ocasião.
A relação turbulenta entre a artista e a empresa é de longa data. Ela assinou um contrato internacional com a Warner Records em 2020 e estendeu o contrato que já tinha com a Warner Music Brasil. Em 2022, quando recebeu diversos prêmios estrangeiros, já criticava publicamente a falta de apoio da gravadora.
Após o lançamento do hit Envolver, que lhe deu o primeiro lugar no Spotify Mundial, a brasileira revelou que a Warner Music não acreditava no potencial da canção. "Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria força para lançar isso sozinha", contou na época.

Veja Também

Marvvila é a 12ª eliminada do 'BBB 23'

Caso mendigo Givaldo: Sandra Mara vende paçoca nas ruas de Brasília

Anitta anuncia rompimento com Warner Music após expor insatisfações com a gravadora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados